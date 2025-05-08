İstanbul’da Deprem, Kentsel Dönüşüm İhtiyacını Arttırdı

DEPREM SONRASI KENTSEL DÖNÜŞÜM TALEBİ ARTTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul’da yaşanan sarsıntılar, Adana ve diğer birçok ilde kentsel dönüşüm taleplerini artırdı. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Türkiye’de toplam 10 milyon konutun deprem riski taşıdığını vurgulayarak, “Türkiye’de maalesef 10 milyon konut tabut halinde ve güvensiz yapılardan oluşmaktadır. Kentsel ve yerinde dönüşümü vatandaşlarımız çok hızlı bir şekilde yaptırmalı” dedi. 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler 11 ili etkiledi ve “Deprem değil bina öldürür” gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’daki depremin ardından, ülke genelinde riskli yapıların dönüştürülmesi çalışmalarına hız verilmesi gerektiği ortaya çıktı.

RİSKLİ BİNALAR VE DEPREME DAYANIKLI KONUT SAYISI

2024 yılı itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’deki toplam konut sayısı 40 milyona yaklaşıyor. İstanbul’da 1,5 milyon, Türkiye genelinde ise yaklaşık 10 milyon konutun risk taşıdığı belirtiliyor. Yurt genelinde bugüne kadar 3 milyon 300 bin konut depreme dayanıklı hale getirildi. 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası afet bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanmış durumda. TÜİK ve ilgili bakanlık verilerine göre Adana’da 250 bin bina ve 1 milyona yakın daire bulunuyor. Kentteki 100 bin bina ve 400 bin dairenin kentsel veya yerinde dönüşüme ihtiyacı olduğu ifade ediliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HIZLANDIRILMASI GEREKİYOR

Mustafa Karslıoğlu, vatandaşların metrekare hesabı yaparak kentsel dönüşüm sürecini yavaşlattığını belirterek, “Vatandaşlarımız derhal tabut haldeki konutlardan çıkmalı. Bunun için de metrekare hesabını bir kenara bırakmalılar. Mühendislik hizmeti alınan, küçük de olsa güvenli evlere geçmeliler” dedi. Adana’da 250 bin bina stokunun yarısının 40-50 yaş arasında riskli yapılar olduğunu belirterek, bunların yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm programlarına katılmaları gerektiğini ifade etti.

YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUĞU

Karslıoğlu, depremler sonrası vatandaşların yaşadığı korkutucu duruma dikkat çekerek, “Tüm Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmalarının biran önce başlaması gerekiyor. Özellikle yerel yönetimlerin seçimlerdeki ‘Kentsel dönüşüme başlıyoruz’ vaatleri kağıt üstünde kalmamalı” diye konuştu. Ayrıca vatandaşların her zaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na müracaat edebileceklerini vurguladı.

MAHALLEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM BEKLENTİSİ

Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi’nde oturan Tahsin Göncü, “Biran önce kentsel dönüşümün gelmesini istiyoruz. Mahallemizde çocuk yetiştirmek çok güç. Buraların da düzelmesini, yaşanılabilir yerler olmasını diliyoruz. Mahallemizde kentsel dönüşüm için çok geç kalındı” ifadelerini kullandı.