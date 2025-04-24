İstanbul’da Deprem Korku Saldı

DEPREMİN ŞOK ETKİSİ

23 Nisan sabahında İstanbul’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehirle birlikte çevre illerde de kaygı dolu anlar yaşattı. Merkez üssü Silivri olan sarsıntıdan sonra vatandaşlar parklar, okullar ve spor salonlarında geceyi geçirirken, evlerinde kalan izleyiciler farklı bir korku deneyimi yaşadı.

CANLI YAYINDA PANİK ANLARI

Deprem sırasında birçok canlı yayın programı ekranlardaydı. Bu programlardan biri, Beyaz TV’de yayınlanan “Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var” isimli gösteriydi. Sunucu Nur Viral, depreme yakalandığı anı canlı yayında hissettiği için panik yaşadı. “Ay! Deprem mi oldu?” diyerek sarsıntıyı ilk fark eden Viral, ne yapacağına karar veremedi. Kameralar önünde gözyaşlarını tutamayan sunucu, sarsıntı sona erdikten sonra şunları ifade etti: “O an sadece kızım geldi aklıma. Ne yapıyor acaba, korkmuş mudur… Allah herkesin yardımcısı olsun.”

YAYINDAKİ DİĞER PANİK ANLARI

Canlı yayında deprem anında yaşanan bir diğer panik, tv100 spikeri Oya Çebi’de görüldü. Haber bülteni sırasında konuğuyla sohbet ederken, stüdyodaki sarsıntıyı hisseden Çebi, kısa süreli bir panik yaşadı. Bu olaylar, insanların deprem anındaki korku ve belirsizlik duygusunu bir kez daha gözler önüne serdi.