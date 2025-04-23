İstanbul’da Deprem Korkusu Artış Yarattı. Fırsatçılar Durumu Kullanmayı Denedi. İDARİ YAPTIRIMLAR Yolda, GECİKMESİZİN UYGULANACAK

İSTANBUL’DA DEPREMLER VE FIRSATÇILIK

İstanbul’da art arda meydana gelen depremler, halkta büyük bir panik yarattı. Yaşanan bu zorlu süreçte fırsatçılar, dayanışmanın gerektiği bir dönemde yeniden ortaya çıktı.

FİYAT ARTIŞLARI YAŞANIYOR

Deprem sonrası, vatandaşların zor durumunu göz ardı eden fırsatçılar, satılık ve kiralık evlerde fiyat artışına gitti. Bu durum, halkın güvenini ve dayanışma ruhunu zayıflatıyor.

İDARİ YAPTIRIMLAR YAKINDA

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuya dair açıklamalarda bulundu. “Vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz” diyen Gürcan, yaşanan skandal olaylar sonrası idari yaptırımların kararlılıkla ve hemen uygulanacağını belirtti.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SORUMLULUK

Gürcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekteyiz. Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır.” Bu hassas dönemde, işletmelerin ve tüm vatandaşların toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Fırsatçılığa asla izin verilmeyeceğini belirten Gürcan, İstanbul’daki deprem sonrası haksız fiyat artışı tespit edilen kişilere karşı gerekli idari yaptırımların hayata geçirilmesinin gecikmeyeceğini söyledi.