İstanbul’da Deprem Meydana Geldi

DEPREM BİLGİLERİ VE PANİK YAŞANDI

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı ilk verilere göre, İstanbul’da kısa bir süre önce bir deprem meydana geldi. Kentte hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğin yaşanmasına yol açtı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair bilgiler kamuoyuna duyurulurken, olayla ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NİN VERİ PAYLAŞIMI

Türkiye’deki deprem hareketliliğini anlık olarak takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, gerçekleşen depremlere dair verileri düzenli bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle hissedilen sarsıntılara dair güncel bilgilere ve son 500 depremin detaylarına, kurumun resmî internet sitesi aracılığıyla kolayca ulaşılabiliyor.

AFAD’IN ROLÜ VE FAALİYETLERİ

AFAD Deprem Dairesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak izleyerek, elde ettiği verileri güvenilir ve şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşıyor. Kurum, yalnızca teknik bilgi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda afet farkındalığını artırmak ve toplumu olası risklere karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla çeşitli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor. Deprem Dairesi, Türkiye’de meydana gelen sismik hareketlilikleri anlık olarak takip ederek, elde ettiği verileri hızlı, doğru ve şeffaf bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunuyor. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla, depremleri eş zamanlı olarak analiz edebilen kurum, yalnızca veri paylaşımıyla sınırlı kalmayıp, afet farkındalığını artırmak ve toplumu muhtemel risklere karşı bilinçlendirmek için de aktif çalışmalar yürütüyor.