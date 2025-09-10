İstanbul’da Deprem Meydana Geldi

İSTANBUL’DA KISA SÜRELİ DEPREM MİYDİ?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre, İstanbul’da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Kentin genelinde hissedilen bu sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli bir tedirginlik oluşturdu. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair ilk veriler, yetkili kurumlar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Konuyla ilgili detaylar ve resmi açıklamalar haberin devamında bulunuyor.

SONUÇLAR ANLIK OLARAK PAYLAŞILIYOR

Türkiye’deki sismik hareketliliği sürekli olarak izleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlerle ilgili verileri düzenli bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle hissedilen sarsıntılar hakkında en güncel bilgilere ve son 500 depreme dair detaylara kurumun resmi internet sitesi üzerinden kolayca ulaşılabiliyor.

AFAD GÜVENİLİR VERİLER SUNUYOR

AFAD Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak takip ederek elde ettiği verileri güvenilir biçimde kamuoyuna sunuyor. Kurum, yalnızca deprem verilerini dağıtmakla kalmıyor, aynı zamanda afet bilincini geliştirmek ve toplumu muhtemel risklere karşı bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarına da önem veriyor. AFAD Deprem Dairesi, Türkiye’deki sismik hareketliliği anlık olarak izliyor ve bu verileri hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Gelişmiş teknolojik sistemleri ile depremleri eş zamanlı olarak analiz eden kurum, aynı zamanda afet farkındalığını artırmaya yönelik çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.