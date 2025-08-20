İstanbul’da Deprem Mi Oldu? AFAD!

İSTANBUL’DAKİ DEPREM SÖZCÜĞÜ GÜNDEMDE

AFAD ile Kandilli Rasathanesi’nin son verilerine göre, İstanbul’da kısa bir süre önce önemli bir sarsıntı yaşandı. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü, vatandaşların dikkatini çekti. Bu haberimizde depremle ilgili tüm ayrıntıları sizlerle paylaşıyoruz.

DEPREM BİLGİLERİNİ TAKİP ETMEK ÖNEMLİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye’deki sismik hareketliliği sürekli olarak izleyerek toplumu bilgilendiriyor. Bölgesel depremleri dikkatle takip eden kurum, resmi web sitesi aracılığıyla son 500 depremin verilerini kamuya açık bir şekilde sunarak, güvenilir bilgiye erişimi kolaylaştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye’de meydana gelen depremlerle ilgili en güncel verileri hızlı ve güvenilir bir biçimde paylaşıyor.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ’NE DİKKAT!

Gelişmiş teknolojik altyapısıyla sismik hareketleri anında analiz eden bu kurum, her depremi titizlikle izliyor. Toplumun güvenliğini sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla bu yaklaşım, vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olmalarını ve gerekli tedbirleri zamanında almalarını hedefliyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını merak edenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitelerini düzenli olarak ziyaret edebilir. Bu platformlarda, yaşanan depremler anlık olarak kaydedilmekte ve detaylı analizlerle kamuoyuna sunulmaktadır. Güncel olarak son 500 deprem kaydına kadar tüm sarsıntılar hakkında bilgilere ulaşmak mümkündür.