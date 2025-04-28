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İstanbul’da Deprem Nedeniyle Bina Tahliye Edildi

DEPREM SONRASI TEDBİR ALINDI

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Küçükçekmece’deki bir bina riskli olarak değerlendirildi. Marmara Denizi açıklarında gerçekleşen bu deprem sonrası, Küçükçekmece Yeni Mahalle 3. Çeşme Sokak üzerindeki 5 katlı bina, yapılan kontroller sonucunda tedbir amacıyla aynı gün tahliye edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tahliye işleminin ardından, zabıta ekipleri tarafından sokağın bir kısmına güvenlik şeridi çekildi. Bu sayede, olası bir mağduriyetin önlenmesi ve güvenliğin sağlanması hedeflendi.

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