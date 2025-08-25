İstanbul’da Deprem Oldu, Afad Bilgilendiriyor

DEPREM BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Afad ve Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı son açıklamalara göre, İstanbul’da kısa bir süre önce bir deprem yaşandı. Bu kısa süreli sarsıntı, şehir genelinde hissediliyor ve depremin büyüklüğü ile merkez üssü vatandaşların en çok merak ettiği konular arasına girmeyi başardı. Yaşanan bu gelişmelere dair tüm detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında sizlerle.

SİSMİK AKTİVİTE TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik aktiviteleri anlık olarak takip etmeye devam ediyor. Elde edilen verileri sürekli olarak halka sunan Rasathane, resmi internet sitesi üzerinden son 500 depremle ilgili güncel bilgileri şeffaf bir şekilde erişime açıyor. Böylece vatandaşlar, yer hareketlerine dair en doğru verilere hızlıca ulaşabiliyor.

AFAK VE AFET FARKINDALIĞI ARTIRILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad), Türkiye’de meydana gelen depremlerle ilgili güncel bilgileri hızlı ve güvenilir bir biçimde kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Anlık sismik verileri geliştirilmiş teknolojik altyapıyla izleyen bu kurum, her depremi kapsamlı olarak analiz ederek toplumda afet farkındalığını artırmaya katkı sağlıyor. Bu çalışmalarla beraber, vatandaşların olası afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmaları hedefleniyor.

ANLIK BİLGİLERE ULAŞIM İMKÂNI

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet siteleri aracılığıyla anlık olarak öğreniliyor. Türkiye’de meydana gelen sismik hareketler, bu platformlar üzerinden eş zamanlı olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla detaylı bir şekilde paylaşılıyor. Son 500 depreme ait verilere; tarih, saat, büyüklük ve merkez üssü bilgileriyle birlikte kolayca erişmek mümkün.