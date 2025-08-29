İstanbul’da Deprem Oldu, Endişeler Arttı

DEPREM BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, İstanbul’da meydana gelen depreme ilişkin ilk bilgileri açıkladı. Şehir genelinde geniş bir alanda hissedilen bu sarsıntı, vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili bilgiler de kamuoyuna duyuruldu. Ayrıntılar ise haberin ilerleyen kısımlarında yer alıyor.

GÜVENİLİR VERİ PAYLAŞIMI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki depremleri sürekli izleyerek topladığı verileri düzenli bir şekilde kamuoyuna aktarıyor. Bu kurum, yerel ölçekte hissedilen sarsıntılarla ilgili güncel bilgileri sunmakta, resmi internet sitesinde son 500 depremin detaylarını paylaşarak vatandaşların güvenilir bilgilere ulaşmasına olanak sağlıyor.

AFAD’IN GÖREVİ VE HEDEFİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye’deki sismik hareketliliği anlık olarak izliyor ve edindiği verileri hızlı, güvenilir bir biçimde kamuoyuyla paylaşıyor. Gelişmiş teknoloji kullanarak depremleri eş zamanlı analiz eden bu kurum, toplumda afetlere hazırlık konusuna dikkat çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.