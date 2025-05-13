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İstanbul’da Deprem Oldu Mu?

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE TARİHİ

23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da büyük bir paniğe yol açtı. Bu sarsıntının ardından “İstanbul’da deprem ne zaman ve nerede oldu?” sorusu gündeme geldi. 23 Nisan’da yaşanan sarsıntının yankıları devam ederken, İstanbul’daki deprem kaygıları artıyor.

ARTÇI ŞOKLAR VE UYARILAR

Yaşanan depremin sonrasında gelen artçı sarsıntılar, özellikle Marmara Bölgesi’nde hissediliyor. Vatandaşlar, “İstanbul’da deprem olacak mı?” sorusunu sorarken, uzmanlar olası riskler konusunda uyarılarını tekrarlıyor. Genel endişe İstanbul’da yaşanan bu depremin ardından giderek artıyor.

MARMARA’DA YAŞANAN DEPREMİN DETAYLARI

13 Mayıs Salı günü saat 07.18’de Marmara Denizi’nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, depremin merkez üssü Marmara Denizi olup, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine 20.66 kilometre uzaklıkta meydana geldiği tespit edildi. Sarsıntı, yerin 6.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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