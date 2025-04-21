İstanbul’da Deprem Oldu Mu?

VATANDAŞLARIN SORDUĞU SORU

Vatandaşların hissettiği sarsıntılar sonrası en çok merak ettiği konu “Bugün deprem mi oldu?” sorusu oluyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alıyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “22 Nisan 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, anında yanıt aranarak sorgulanıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN VERDİĞİ BİLGİLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberlerini halka anlık olarak ulaştırıyor. Kandilli, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve internet sitesinde, son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD’IN GÜNCEL HABERLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem haberlerini vatandaşlara aktarmaya devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web siteleri takip edilebilir. Bu sitelerde anlık deprem analizleri yapılmakta ve en güncel veriler sunulmakta. Son 500 depreme kadar, “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun karşılığı burada bulunabiliyor.