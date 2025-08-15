İstanbul’da Deprem Oldu Mu? AFAD Açıklıyor

SON DAKİKA DEPRESYONÜ

İstanbul’da deprem mi oldu? Son dakika bilgilerine göre, deprem meydana geldi. Bugün, az önce meydana gelen depremin merkez üssü ve şiddeti, vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Peki, İstanbul’da deprem yaşandı mı?

AFAD VE KANDİLLİ’DEN GÜNCEL BİLGİLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, son dakika gelişmeleri ile vatandaşlara güncel deprem bilgilerini sunmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel deprem verilerini hızlı ve güvenilir bir şekilde halkla paylaşıyor. Bölgesel deprem hareketlerini sürekli takip eden bu kurum, internet üzerinden son 500 deprem kaydını kamuoyuna açık olarak sunuyor.

DOĞRU BİLGİLER HIZLA PAYLAŞILIYOR

AFAD, ülkemizde yaşanan depremlerle ilgili en güncel ve doğru bilgileri anında halka ulaştırmayı sürdürüyor. Teknolojik altyapısı sayesinde deprem verilerini hızlıca analiz eden AFAD, yaşanan her sarsıntıyı dikkatlice izleyerek, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve bilinçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla bilgileri zaman kaybetmeden kamuoyuna iletiyor. Bu sayede toplumun depremle ilgili gelişmelerden haberdar olması ve gereken önlemleri alması hedefleniyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusuna yanıt arayanlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitelerini düzenli olarak takip edebilir. Bu platformlardan, yaşanan depremler anlık olarak kaydedilir ve detaylı analizler ile kamuoyuna sunulur. Güncel olarak son 500 deprem kaydına kadar tüm sarsıntılara dair bilgilere ulaşmak mümkündür.