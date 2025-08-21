İstanbul’da Deprem Oldu Mu? AFAD Duyurdu!

İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son verilerine göre, İstanbul’da yakın zamanda hissedilen bir sarsıntı yaşandı. Depremin şiddeti ve merkez üssü, halk arasında büyük bir merak oluştururken, tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İstanbul’da depremin olup olmadığını öğrenmek isteyenler için önemli bilgiler var.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ CANLI VERİLERİ PAYLAŞIYOR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak izlemeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Rasathane, bölgesel depremleri detaylı şekilde takip ederken, resmi internet sitesi üzerinden son 500 depreme ait verileri şeffaf bir şekilde yayımlıyor. Bu sayede, vatandaşlar güvenilir bilgiye kolayca erişiyor.

AFAD HIZLI VE GÜVENİLİR BİLGİ PAYLAŞIYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, ülke genelinde meydana gelen depremlerle ilgili en güncel bilgileri hızlı bir şekilde paylaşmaya devam ediyor. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla sismik aktiviteleri anlık takip eden AFAD, her depremi titizlikle analiz ederek toplumda farkındalık oluşturmayı ve afetlere karşı hazırlıklı bir toplum yaratmayı hedefliyor. Vatandaşlar zamanında önlem alabilmek için “Bugün deprem oldu mu?” sorusuna yanıt ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerini düzenli olarak kontrol edebilir. Bu platformlarda, yaşanan depremler anlık kayıt altına alınıyor ve detaylı bilgilerle halk bilgilendiriliyor.