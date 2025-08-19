İstanbul’da Deprem Oldu Mu? AFAD Duyurdu

DEPREM OLAYI HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel istatistiklerine göre, bugün kısa bir süre önce bir sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü, vatandaşların ilgisini çekti. Depremle ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GÜVENİLİR VERİLER SUNUYOR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel deprem verileri konusunda vatandaşlara hızlı ve güvenilir bilgiler sunmaya devam ediyor. Bölgesel deprem hareketlerini ayrıntılı bir şekilde takip eden kurum, internet sitesi aracılığıyla son 500 deprem kaydını halka açık şekilde paylaşıyor.

AFAD’DAN HIZLI VE DOĞRU BİLGİLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, ülke genelinde gerçekleşen depremlerle ilgili en güncel ve doğru bilgileri halkla hızlı bir şekilde paylaşıyor. Teknolojik alt yapısı sayesinde deprem verilerini anlık olarak analiz eden AFAD, yaşanan her sarsıntıyı özenle takip ediyor. Amaç, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve bilinçlenmelerine katkıda bulunmak. Bu doğrultuda bilgiler, zaman kaybetmeksizin kamuoyuna ulaştırılıyor. Toplumun depremle ilgili gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak ve gerekli önlemleri almalarını temin etmek hedefleniyor.

RESMİ KAYNAKLARDA GÜNCEL BİLGİLER

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen herkes, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitelerini sürekli olarak takip edebilir. Bu platformlar, yaşanan depremleri anlık olarak kaydedip detaylı analizlerle kamuoyuna sunuyor. Güncel olarak son 500 deprem kaydına dair tüm sarsıntılar hakkında bilgilere ulaşmak mümkündür.