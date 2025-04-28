İstanbul’da Deprem Oldu Mu? Araştırın!

İSTANBUL’DA DEPREM OLUP OLMADIĞI SORUSU KAMUOYUNDA GÜNDEM

29 Nisan Salı günü İstanbul’da deprem olup olmadığı, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul’da meydana gelen son dakika deprem durumu ile ilgili kapsamlı bilgiye makalemizden ulaşabilirsiniz. “İstanbul’da deprem oldu mu?” ve “İstanbul’da deprem mi oldu?” gibi soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ İÇİN TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR

Bugün İstanbul’da deprem olup olmadığını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitelerini kontrol edebilirsiniz. Bu kaynaklarda en güncel bilgilerle anlık deprem analizleri yapılmakta ve halka sunulmakta. Son 500 depreme kadar “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD’da bulabiliyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık deprem haberleri ile vatandaşlara güncel bilgiler sağlıyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da son dakika deprem haberleri ile kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.