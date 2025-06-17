İstanbul’da Deprem Olmadı, Güncel Bilgi

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

Son depremler listesi, her gün düzenli bir şekilde güncelleniyor ve İstanbul’da deprem olup olmadığına resmi bir yanıt veriyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren pek çok kişi, 17 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’da sarsıntı yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için son depremler listesini araştırmaya başladı. Bugün, İstanbul’da deprem yaşanıp yaşanmadığına dair AFAD ve Kandilli deprem listeleri ne diyor? 17 Haziran 2025 tarihli güncel durumu ve resmi kaynaklara dayanan bilgileri burada bulabilirsiniz.

İSTANBUL’DA BUGÜN DEPREM OLDU MU?

17 Haziran 2025 Salı günü saat 07:53 itibarıyla, AFAD’ın yayımladığı son depremler listesinde İstanbul’a ait herhangi bir deprem kaydı mevcut değil. Bu durum, İstanbul’da gün içinde hissedilecek büyüklükte bir sarsıntının yaşanmadığını gösteriyor. AFAD’ın deprem.afad.gov.tr adresinden erişilebilen güncel deprem listesine göre, son depremler genel olarak Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde meydana geliyor. Bu depremler hafif şiddette olup, can ya da mal kaybına yol açmamış durumda.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN GÜNCEL HABERLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı aracılığıyla son dakika deprem haberlerini vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de anlık deprem haberleri sağlıyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları gerçekleştiriyor ve sitesinde son 500 depremin bilgilerini halka sunuyor.