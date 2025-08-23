İstanbul’da Deprem Olmuş Mu?

İSTANBUL’DA DEPREM HİSSEDİLDİ

Afad ile Kandilli Rasathanesi’nin sağlam verilerine göre, İstanbul’da kısa bir süre önce bir deprem hissediliyor. Sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssü, gün içinde vatandaşların en çok merak ettiği konu oluyor. Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İstanbul’da deprem mi oldu?

ANDAKİ DEPREM VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye’deki sismik hareketleri anlık olarak izlemeye devam ederek, kamuoyunu düzenli şekilde bilgilendiriyor. Bölgesel depremleri ayrıntılı bir biçimde takip eden bu kurum, resmi internet sitesi aracılığıyla son 500 depremin verisini şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) Deprem Dairesi ise, Türkiye genelinde meydana gelen depremlerle ilgili güncel bilgileri hızlı ve güvenilir bir şekilde kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

TEMEL AMACIMIZ

Gelişmiş teknolojik altyapısıyla sismik hareketleri sürekli olarak izleyen bu kurum, meydana gelen her depremi detaylı bir şekilde analiz ediyor. Böylece, toplumun afet bilincinin artmasına ve hazırlıklı bir yapının oluşturulmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamdaki amaç, vatandaşların zamanında tedbir alabilmesini sağlamak. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerinde anlık olarak takip edilebiliyor. Bu platformlar, meydana gelen depremleri anında kaydedip, detaylı bilgilerle kamuoyuyla paylaşmaktadır. Son 500 deprem verisine kadar tüm güncel bilgilere buradan ulaşmak mümkün.