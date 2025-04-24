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İstanbul’da Deprem, Paniğe Yol Açtı

İSTANBUL’DA MEYDANA GELEN DEPREM

İstanbul’da 23 Nisan tarihinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Bu deprem, çevre illerden de hissediliyor ve vatandaşlarda büyük panik yaratıyor. Birçok ünlü isim de bu süreçte çekim veya canlı yayın esnasında depreme yakalanıyor. Bunlardan biri ünlü sunucu Armağan Çağlayan.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN’IN DEPREM ANLARI

Armağan Çağlayan, programının çekimi sırasında depremin etkisi altında kalıyor. Sakinliğini korumaya çalışan Çağlayan, bir an kalbini tutuyor. Deprem anında yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşıyor.

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