İstanbul’da Deprem Paniği Yaşandı

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYOR

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Gaziosmanpaşa’daki bir iş yerinin yemekhanesinde çalışanların yaşadığı panik anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İş yerinde öğle yemek molasında bulunan çalışanlar, sarsıntı başladığında paniğe kapılarak dışarıya çıkmaya çalıştı.

BAYGINLIK GEÇİREN İŞÇİLERİN DURUMU

Olay sırasında işçilerden biri baygınlık geçirirken, diğerleri koşarak yemekhaneden ayrılmaya çalıştı. Güvenlik kameraları, bu panik anlarını net bir şekilde kaydetti. Görüntülerde, bir kişinin bayılması ve diğer işçilerin dışarıya doğru koşması dikkat çekiyor. Aynı masada oturan başka bir işçinin ise sarsıntıya aldırmadan yemeğine devam ettiği gözlemleniyor.