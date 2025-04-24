Haberler

İstanbul’da Deprem Paniği Yaşandı

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYOR

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Gaziosmanpaşa’daki bir iş yerinin yemekhanesinde çalışanların yaşadığı panik anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İş yerinde öğle yemek molasında bulunan çalışanlar, sarsıntı başladığında paniğe kapılarak dışarıya çıkmaya çalıştı.

BAYGINLIK GEÇİREN İŞÇİLERİN DURUMU

Olay sırasında işçilerden biri baygınlık geçirirken, diğerleri koşarak yemekhaneden ayrılmaya çalıştı. Güvenlik kameraları, bu panik anlarını net bir şekilde kaydetti. Görüntülerde, bir kişinin bayılması ve diğer işçilerin dışarıya doğru koşması dikkat çekiyor. Aynı masada oturan başka bir işçinin ise sarsıntıya aldırmadan yemeğine devam ettiği gözlemleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Şırnak’ta Toz Taşınımı Etkili Oldu

Şırnak'ta toz taşınımı, Cudi ve Gabar dağlarını görünmez hale getirdi. Meteoroloji, olumsuz hava koşullarının yarına kadar devam edeceğini açıkladı.
Haberler

Muğla’da Araç Çarpmasıyla Karakulak Öldü

Muğla-Antalya kara yolunda nesli tükenme tehlikesindeki karakulak, bir araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Uzmanlar, bu tür ölümler için ekosistem geçiş alanlarının oluşturulmasını tavsiye ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.