İstanbul’da Deprem Panik Yarattı

DEPREMİN ETKİSİYLE PANİK ORTAMI YARATILDI

İstanbul Silivri’de dün saat 12:49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, megakentte geniş bir paniğe sebep oldu. Sarsıntının ardından saatler içerisinde birçok artçı sarsıntı gerçekleşti. Deprem anında kaydedilen bir görüntü ise kısa sürede büyük ilgi gördü.

KADININ RAHALETİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Büyük bir titremeyle kendini gösteren depremin etkisiyle milyonlarca vatandaş sokaklara çıktı. Fakat görüntülerde, depremin olduğu anlarda bir kadının evinde temizlik yapmaya devam etmesi dikkat çekti. Cep telefonuyla kaydedilen bu anlarda, 6.2’lik depremin İstanbul’u salladığı sırada kadının elindeki bezle camları silmeye devam etmesi gözlerden kaçmadı.