İstanbul’da Deprem Sonrası Artçı Sarsıntılar Azalıyor

İSTANBUL’DA DEPREM SONRASI ARTÇI SARSINTILARIN DURUMU

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası 291 artçı sarsıntı kaydedildi. AFAD, yaptığı açıklamada, “Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir.” ifadelerine yer verdi. Depremlerle ilgili merak edilen sorulara da yanıt veren AFAD, İstanbul’daki artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini bildirdi.

AFAD’DAN DETAYLI AÇIKLAMA

AFAD, “23.04.2025 tarihinde saat (TSI) 12:49’da Silivri açıklarında-Marmara Denizi içerisinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Deprem, dış merkezden 300 km yançaplı bir alan içerisindeki illerimizde hafif şiddette hissedilmiştir. Depremin dış merkezi en yakın yerleşim yeri olan Silivri’ye yaklaşık 24 km uzaklıktadır. Deprem sırasında, İstanbul’un güney kıyılarındaki yerleşimler 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmelerle sarsılmıştır. Uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmalarının katkısıyla, deprem yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır. Ana şoktan sonra kaydedilen toplam 291 artçı sarsıntının 283’ü 3.9 ve altı büyüklüğündedir, çoğu ise 3’ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8’dir. Son 28 saat içinde yapılan incelemelerde, artçı sarsıntıların son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.” dedi.

BİLGİLERİ İÇİŞLERİ BAKANI DA VERDİ

İstanbul’daki son duruma ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, artçı sarsıntıların azaldığını belirtti. Yerlikaya, “Dün Marmara Denizi’nde meydana gelen, 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Sayın Bakanlarımızla birlikte vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Bildiğiniz üzere, 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerimizde de hissedildi. Şu ana kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere, 4 ve üzeri 8 artçı deprem kaydedildi” şeklinde konuştu.

BARINMA VE DESTEK HİZMETLERİ

Yerlikaya, “112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar; 16 bin 793 çağrı geldi. Bu çağrıların 997’si ‘Depremle ilgili acil yardım’ talebiydi. Ayrıca, 22 İl AFAD Müdürlüğümüzden 650 personel ve 148 araç görevlendirilmişti. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte toplam 903 araç ve 11.481 personel sahada çalışmalarına devam ediyor. Barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız camilerde, 50 bin vatandaşımız ise okul, yurt ve sosyal tesislerde barınmaktadır.” dedi.

HIZLI YARDIM İLE ETKİNLİKLER

Yerlikaya, Türk Kızılayı koordinasyonunda, gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. “36 ikram çadırı, 99 ikram aracı ile toplam 302 araç ve 1.508 personel ve gönüllü görev yapıyor. Bugün de 348 dağıtım noktasında ikramlara devam edilecektir.” diyerek vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti. Sahadaki tüm değerlendirmelerin titizlikle yapıldığını ve devletin tüm birimlerinin vatandaşların huzuru ve güvenliği için gerekli tedbirleri aldığını vurguladı.