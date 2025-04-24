İstanbul’da Deprem Sonrası Cami Tercihi

DEPREM SONRASI FATİH CAMİSİ’NDE GECE GEÇİRİYORLAR

İstanbul’da gerçekleşen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar evlerine girmekten kaçınıyor. Artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir kapsamında dışarıda kalan vatandaşlar, geceyi Fatih Camisi’nde geçiriyor.

ÇADIR KURULUYOR VE OYUN OYNANIYOR

Geceyi camide geçirmek isteyenler arasında bazı kişiler, cami avlusuna çadır kurmayı tercih ediyor. Aynı zamanda, çocukların burada top oynayarak eğlendiği gözlemleniyor. Bu durum, deprem sonrası yaşanan tedirginlik ve belirsizlik içinde vatandaşların dayanışma gösterdiğini ortaya koyuyor.