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İstanbul’da Deprem Sonrası Camiye Geçiş

DEPREMİN ETKİLERİ VE VATANDAŞLARIN TEPKİLERİ

İstanbul’da, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş, evlerine dönmek istemiyor. Geceyi Fatih Camisi’nde geçiren bu vatandaşlar, artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir amaçlı olarak dışarıda kalmayı sürdürüyor.

CAMİ AVLUSUNDA GECELEYENLER

Yeni depremin ardından güvenlik endişeleri taşıyan bazı vatandaşlar, Fatih Camisi’nde kalmayı tercih ediyor. Cami avlusuna çadır kuranlar, çocukların ise top oynayarak vakit geçirdiği gözlemleniyor. Bu durum, insanların endişelerinin ve yaşanan bu doğal afetin yarattığı stresin bir yansıması olarak ortaya çıkıyor.

ÖNEMLİ

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SIPA, Dodik’in Tutuklama Girişimini Engelledi

Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'in tutuklanma girişimi, polis müdahalesi ile başarısız oldu. Dodik, gerginlikleri artırarak, devlet polis teşkilatını Müslümanlar ile suçladı.
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İstanbul Valisi Davut Gül Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarındaki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini sundu.

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