İstanbul’da Deprem Sonrası Fahiş Fiyatlar

DEPREM SONRASI FİYAT ARTISLARI ÜZERİNE DENETİMLER

İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası, ilkyardım çantası, deprem çadırı ve çantası gibi ürünlerdeki aşırı fiyat artışları ile ilgili şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı, bu ürünleri satışa sunan işletmeler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, “İstanbul ilinde meydana gelen depremin ardından ilkyardım çantası, deprem çadırı ve çantası gibi malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığına dair şikayetler Bakanlığımızın dikkatine sunulmuştur.”

DENETİMLER VE İNCELEMELER BAŞLATILDI

Bakanlığın derhal harekete geçtiği belirtilerek, “Bakanlığımız, depremin gerçekleştiği İstanbul İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere Ankara ve İzmir il müdürlüklerimizce sahada bahse konu ürünlerin satışını gerçekleştiren işletmeler nezdinde denetimler gerçekleştirilmiştir.” Açıklamada, ayrıca büyük elektronik pazar yerlerinde deprem ihtiyaç malzemeleri satan satıcılara ilişkin geniş çaplı incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

FİYAT ARTIŞI TESPİTİ YAPILDI

İncelemeler sonucunda, deprem çantası, ilk yardım çantası ve deprem çadırı kategorisinde toplamda bin 79 ürün üzerinde 236 işletmenin fiyat artışı yaptığının tespit edildiği vurgulanarak, bu işletme ve ürünlerle ilgili analiz çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Nihai inceleme sonucunda, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık tespit edilen işletmelerin satışa sunduğu her bir ürününde yapmış olduğu fahiş fiyat artışı için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 1 milyon 439 bin 300 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.” ifadesine yer verildi.

TÜKETİCİ DOSTU PİYASA DÜZENİ

Ticaret Bakanlığı, adil ve şeffaf bir piyasa düzeninin sağlanması adına mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. “Afet durumlarında toplumsal hassasiyeti fırsata çevirerek fahiş fiyat artışı yapan ve vatandaşlarımızı mağdur eden kişi ve kuruluşlara karşı denetimlerimizin devam edileceğini bir kez daha hatırlatıyoruz.” ifadesi kullanıldı.