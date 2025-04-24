İstanbul’da Deprem Sonrası Geceyi Dışarıda Geçiriyorlar

İSTANBUL’DA VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRİYOR

İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası, evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi spor salonları ve parklarda geçiriyor. Megakentte yaşanan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra tedirgin olan birçok kişi dışarıda kalmaya devam ediyor. Üsküdar’daki Vakıfbank Spor Sarayı’nda kalan aileler, yanlarında getirdikleri örtüleri yatak haline getiriyor. Bazı ailelerin tribünlerdeki koltuklarda vakit geçirdiği, çocukların ise müsabaka sahasında oyun oynadığı gözlemleniyor.

KAĞITHANE HASBAHÇE’DE DURUM GÖZLEMLENİYOR

Geceyi Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı’nda geçiren vatandaşların sayısında bir azalma dikkat çekiyor. Bazı aileler, kurdukları çadırlarda konaklarken, Türkiye Diyanet Vakfı Kağıthane Şubesi ekipleri de vatandaşlara sıcak çorba dağıtıyor. Çadırda kalanlardan Seher Camcı, deprem anındaki korkusunu dile getirerek, “Yaşlı annem vardı, onu kardeşime gönderdik. ‘Gidelim, piknik alanında çadır kuralım.’ dedik. Baktık herkes gelmiş. Burada bize iyi davranıyorlar, herkese teşekkür ederiz. Yardımcı oldular, iki kez yemek de verdiler.” ifadelerini kullanıyor.

ZEYTİNBURNU MİLLET BAHÇESİ’NDE ÇADIR KURULUYOR

Depremin hemen ardından, birçok vatandaş Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde de çadır kuruyor. Ailesiyle bahçede kalan Serkan Özkan, “Çocuklarımız çok korktu, onun için buradayız. Binalarımız eski, yıpranmış. Büyüklerimize söylüyorum, bir an önce kentsel dönüşümün üstesinden gelsinler. Mezarlıkta, tabutlarda yaşıyoruz.” şeklinde konuşuyor. Yaşlılar ve çocuklar için bahçeye iki çadır kuran Kızılay, alandaki mobil noktalarında vatandaşlara sıcak çorba, çay, su ve sandviç ikram ediyor.

BEYLİKDÜZÜ’NDEKİ BİR MERKEZDE YAŞAYANLAR

Bunun yanı sıra, bazı vatandaşlar Beylikdüzü Belediyesi Kapalı Pazar-Spor Tesisi-Afet Sonrası Barınma ve Lojistik Merkezi Kompleksi’nde de geceyi geçiriyor. Merkezde kalan Mehmet Selim, Mersin’de 6 Şubat depremine yakalandıklarını belirterek, deprem sonrasında ailesiyle İstanbul’a göç ettiklerini söylüyor. Selim, çocuklarının korktukları için araçta evlerinin önünde uyuduklarını, belediyenin açtığı alanı duyunca çadırlarını alıp buraya geldiklerini ifade ediyor. Ayrıca, “Bugünü en azından rahat geçireceğiz. 1-2 gün burada kalmayı düşünüyoruz. Evimizde bir hasar, sıkıntı yok. Çocuklar daha önce Mersin’de depremi yaşadıkları için korktular.” şeklinde konuşuyor.

Fuat Özaltın da ailesinin depremden etkilenmesi nedeniyle burada konakladıklarını aktarırken, böyle bir imkan sunulduğu için belediyeye ve devlete teşekkürlerini iletiyor. Diğer bir vatandaş Muhammed Erdal ise deprem sırasında evde olan eşinin çok etkilendiğini ifade ederek, belediyenin sunduğu ortamın rahatlığından ötürü burada kalmayı tercih ettiklerini belirtiyor.