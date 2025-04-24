İstanbul’da Deprem Sonrası Hasar Tespiti Devam Ediyor

HASAR TESPİTİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası, hasar yaşayan veya ihbar edilen binalarda hasar tespit çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, il genelinde bazı binalarda çökme ve hasara yol açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına dün itibarıyla başlamış durumda. Küçükçekmece’deki Halkalı Merkez Mahallesi Pınar Sokak’ta da incelemeler gerçekleştirilmekte.

İNCELEMELER YAPILDI

İhbarlar üzerine denetim aracı ile sokağa gelen ekipler, araç üzerinde bulunan kameralardaki sensörler ile binalarda ölçümler yaptı. Bu ölçümler sonucunda binalarda herhangi bir kayma olup olmadığı değerlendirilerek, hasar tespiti yapılmakta. Yapılan kontrollerde, deprem kaynaklı hasarın tespit edilmediği kaydedildi. Çalışmalar, diğer bölgelerde de devam edecek. Ayrıca, Tevfik Fikret Sokak’taki belirlenen binalara da giriş çıkış kapatılarak, ekiplerin incelemeleri sürdürülmekte.

BAKANLIK AÇIKLAMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “6 Şubat depremleri sonrasında saha çalışmalarını yürütmüştük. İstanbul’da yaşadığımız deprem sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını koordine ediyoruz. Gelen ihbarlar doğrultusunda binalarımızı inceliyoruz. Burada da bir binamızla ilgili ihbar vardı” ifadesini kullandı. Sezdirmez, ekiplerin her iki binadaki incelemelerinde, taşıyıcı sistemlerde fark ya da hasar olmadığını belirtti. “İhbarları hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz; 3 bin civarında ekibimiz var” diye ekledi.