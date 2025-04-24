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İstanbul’da Deprem Sonrası Parkta Kalma

DEPREM SONRASI VATANDAŞLARIN DURUMU

İstanbul’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, halk geceyi açık alanlarda ve parklarda kurulan çadırlarda geçirdi. Pendik’teki Millet Bahçesi ve diğer parklar, İstanbulluların tercih ettiği alanlar arasında yer aldı. Bazı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde çadırda kalmaya devam ederken, kimileri de güneşin doğmasıyla çadırlarını toplayıp evlerine gitti.

KİŞİSEL HİSSELER

Geceyi torunlarıyla birlikte çadırda geçiren Sevim Akgül, “Biz de evimize gitmek istiyoruz ama maalesef gidemiyoruz. Çoluk çocuk, torunlar burada. Geceyi rahat geçiremedik, soğuktu. Evin gibi olmuyor. Eve gitmeyi düşünmüyoruz” diye belirtti.

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