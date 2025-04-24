İstanbul’da Deprem Sonrası Toplantılar Yapıldı

DEPREM SONRASI KOORDİNASYON TOPLANTILARI

İstanbul’da Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Silivri ve Büyükçekmece ilçelerindeki afet koordinasyon merkezlerinde toplantılar yapıldı. İstanbul Valiliğinden aktarılan bilgilere göre, Vali Davut Gül’ün başkanlık ettiği ilk toplantı Silivri İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, depremin etkilerini azaltmak amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve Gül, ilçe kriz merkezinde yapılan çalışmaları gözlemledi.

BÜYÜKÇEKMECE’DE İNCELEMELER

Toplantının ardından Gül, Büyükçekmece’deki durumu yerinde incelemek için hareket etti. Burada da Büyükçekmece İlçe Afet Koordinasyon Merkezi’nde bir koordinasyon toplantısı düzenleyerek, depremin etkilerini en aza indirmek amacıyla ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı. Bu ziyaretler, İstanbul’daki afet yönetim sürecinin etkinliğini artırma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.