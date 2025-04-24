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İstanbul’da Deprem Sonrası Vatandaşlar Dışarıda

DEPREM SONRASI GECEYİ DIŞARIDA GEÇİREN VATANDAŞLAR

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinde kalmak istemeyen bazı vatandaşlar, dışarıda gece geçirmeyi tercih etti. Çoğu kişi, battaniyeleriyle camilere sığınırken, parklarda çadır kurarak ya da yataklarını yere sererek geceyi atlatmaya çalıştı.

CAMİLER, VATANDAŞLARIN GÜVENLİK NOKTASI OLDU

İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında evlerine dönmek istemeyenler, özellikle Fatih’teki parklarda çadır kurarak yaşam alanları oluşturdu. Bazı kişiler ise araçlarının içinde uyurken görüntülendi. İstanbul Valiliği’nin açıklaması ile camiler de gece boyunca vatandaşların kullanımına açıldı. Bu durumun sonucunda, Fatih’te bulunan Şehzade Camii içinde uyuyan vatandaşlar, hem soğuktan hem de deprem tehlikesinden korunmak amacıyla camiyi tercih etti.

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