İstanbul’da Deprem Tahliye Planı Hazırlandı

TÜRKİYE’DE DEPREM TAHİLYE PLANLARI GÜNDEMDE

İstanbul’da dün yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, 16 milyon nüfusa sahip şehirde tahliye senaryoları bir kez daha önem kazandı. İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonuyla İstanbul Valiliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer kamu kurumlarının katkısıyla kapsamlı bir deprem eylem planı hazırlandı. Bu plan, 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna dayanarak geliştirildi ve tüm ulaşım ağları tahliye amacıyla harekete geçirildi. Tahliye planı çerçevesinde yüz binlerce vatandaşın şehir dışına çıkması öngörülüyor.

TAHLİYE ALANLARI VE ULAŞIM SEÇENEKLERİ

Bunun için 23 tahliye alanı kuruldu. Deniz yoluyla tahliyeler için Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Limanı kullanılacak. Ayrıca, tanınmış deniz ulaşım araçları olan Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti araçları ve Sahil Güvenlik’e bağlı unsurlar bu noktalar üzerinden vatandaşların tahliyesini gerçekleştirecek. Demiryolu hatları için ise Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları belirlendi.

KARAYOLU VE HAVAYOLU TAHLİYELERİ

Karayolu tahliyelerinde Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları tahliye çıkış merkezleri olarak işleyecek. Vatandaşlar bu alanlara ring seferleriyle ulaşacak. Ayrıca, havayolu da tahliye sürecine dahil edilirken, İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı bu süreçte önemli rol üstlenecek. Böylece şehirden çıkmak isteyen vatandaşlara farklı ulaşım seçenekleri sunulmuş olacak.

ÖNCELİK SIRALAMASI VE DESTEK HİZMETLERİ

Tahliye sırasında öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak birlikte yola çıkacak. Yerel yönetimler ve güvenlik birimleri, vatandaşların tahliye sürecinde rehberlik edecek. Depremzedelerin geçici olarak yerleştirileceği iller ise iki ana grup halinde sınıflandırıldı. İlk grup; Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri’yi kapsıyor. İkinci grup ihtiyaca göre devreye alınacak Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan’dan oluşuyor. Uzmanlar, tahliye planlarının hayati önem taşıdığına ve bu planların periyodik olarak güncellenip halka şeffaf bir şekilde aktarılması gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, olası kaosların önüne geçmek için tatbikatlar ve simülasyonlarla planların test edilmesinin gerekliliği vurgulanıyor.