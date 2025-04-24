İstanbul’da Deprem, Turistler Panikledi

DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde bulunan yerli ve yabancı turistlerin büyük bir panikle dışarı çıkmalarına neden oldu. O andaki panik durumları ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

DEPREMİN MERKEZİ VE ETKİLERİ

İstanbul’un Silivri açıklarında dün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bazı vatandaşlar, bu doğa olayına evlerinde, bazıları ise bulundukları mekanlarda yakalandı. Bu mekanlar arasında tarihi ve turistik öneme sahip olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi de yer aldı.

AYASOFYA’YA İLŞKİN ANLAR

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi içindeki yerli ve yabancı turistler depremin şiddetiyle dışarıya doğru koşmaya başladı. Tarihi camide yaşanan panik dolu anlar, cep telefonlarıyla kaydedildi ve olayın korkutucu etkisi bir kez daha gözler önüne serildi.