İstanbul’da Depremle İlgili Açıklama Yapıldı

DEPREM AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Kurum, megakentteki durumu aktarırken, orta veya ağır hasarlı bina olmadığını özellikle vurguladı. “Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde tüm kurumlarımız, kuruluşlarımız, plan çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor” diyen Kurum, bu sabah AFAD koordinasyonunda toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

HASAR İHBARLARI VE DURUM

İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova’dan toplamda 1756 hasar ihbarı aldıklarını söyleyen Kurum, bu ihbarların yaklaşık yüzde 80’inin Avrupa yakasında yoğunlaştığını aktardı. En çok ihbar alan ilçelerin ilk üçü ise Avcılar, Esenler ve Bahçelievler oldu. Bu ilçeler, diğer ilçelere göre daha fazla talep aldı. Gelen ihbarların 1467’sinde herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını da ifade etti. Bakan Kurum, “Bu deprem sebebiyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadığı ve toplamda 83 binamızın bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda az hasarlı olduğunu tespit ettik” şeklinde konuştu. Ayrıca, hasar tespit ekiplerinin İstanbul’un 39 ilçesinde ve 963 mahallesinde eş zamanlı olarak saha çalışmalarına hızla devam ettiğinin altını çizdi.