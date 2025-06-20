İstanbul’da Dolandırıcılık Operasyonu: 67 Gözaltı

YATIRIM DOLANDIRICILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemleriyle birçok kişiyi mağdur eden bir şebekeye operasyon başlatıyor. İstanbul merkezli olarak 13 ilde yapılan bu operasyonlarda toplam 102 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş durumda.

MAL VARLIKLARI TÜRKİYE DIŞINA ÇIKARILDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, şebekenin muhasebeciliğini üstlenen şüphelilerin suçtan elde ettikleri paraları kripto varlıklara dönüştürdüğü anlaşıldı. Bu şebekelerin muhasebecileri tarafından yaklaşık 7 milyar lira değerinde paranın, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları aracılığıyla Türkiye dışına çıkarıldığı tespit edildi.

GÖZALTILAR VE MAL VARLIĞINA EL KOYMA

Bu operasyon çerçevesinde 67 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasından beşinin yurtdışında, üçünün ise cezaevinde olduğu belirlendi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 27 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında; şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve değeri 150 milyon lirayı bulan dokuz taşınmaza el konuldu.