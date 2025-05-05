İstanbul’da Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleşti

İstanbul merkezli düzenlenen operasyon, dolandırıcılığa karşı önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İstanbul ve çevresindeki 5 ilde gerçekleştirilen “çağrı merkezi dolandırıcılığı” operasyonu çerçevesinde, gözaltına alınan 12 şüpheliden 9’u tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen durum, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Bu kapsamda, İstanbul’un yanı sıra Antalya, Bursa, İzmir ve Hakkari’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, dolandırıcılığa maruz bırakılan 10 kişiyi mağdur eden 16 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin, “açık hat” olarak bilinen GSM hatlarıyla iletişim kurduğu ve deşifre olmamak adına bu hatları kullandıktan sonra imha ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Kalan şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.