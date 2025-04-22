İstanbul’da Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleşti

JANDARMA EKİPLERİNDEN DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, Jandarma ekipleri 10 ilde eş zamanlı çalışmalar yaparak 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaat eden sahte reklamlar ile binlerce vatandaş dolandırıldığı tespit edildi.

SUÇ AĞININ İŞLEM HACMİ

Gerçekleştirilen çalışmada, şüphelilerin 2017-2024 yılları arasında banka ve kripto para hesaplarında toplam 4 milyar 657 milyon 41 bin 908 lira işlem hacmine ulaşmış olduğu belirlendi. Ayrıca, şüphelilere ait toplamda 684 banka ve kripto para hesabı ile yaklaşık 35 milyon lira değerindeki bir villaya el konuldu. Jandarma ekipleri, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından söz konusu şahısların yakalanması için İstanbul, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Trabzon ve Kırşehir illerinde “Siberağ” operasyonu düzenledi.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Jandarma işlemeleri sonrasında adli mercilere sevk edilen 20 şüpheliden 15’i tutuklandı. Bu operasyon, dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.