İstanbul’da Dolandırıcılık Vakası! 28 Milyon Vurgun!

DOLANDIRICILIK OLAYI VE GÖZALTILAR

İstanbul’da bazı kişileri, “sözde orman vasfından çıkmış hazineye ait arazileri ihaleye girmeden satın alacaklarını vaat ederek” dolandıran bir karı-koca 28 milyon 500 bin lira değerinde vurgun yaptıktan sonra gözaltına alındı. Şüphelilerden Reyhan Ş.’nin daha önce bir televizyon kanalında düzenlenen yemek yarışmasında birinci olduğu ve sosyal medya platformlarında binlerce takipçisi bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleriyle birlikte, koca M.S.S. (41) tutuklanırken eşi Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAĞDURLARIN ŞİKAYETİ

İstanbul’da yaşayan 5 kişinin, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldıklarıyla ilgili olarak emniyete başvurdukları ifade edildi. Mağdurlar, polise verdikleri ifadelere göre, şüpheliyle Reyhan Ş.’nin işlettiği bir lokantada tanıştıklarını belirttiler. “Reyhan Ş.’nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu” söylediklerini aktardılar. Mağdurlar, “Bunun üzerine onunla tanıştık. Bize hazine arazilerini ihaleye girmeden ucuza alabileceğini söyledi. Ona inandık. Ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı anladık” şeklinde ifade verdiler.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen soruşturma sonucunda, 5 kişinin şüpheli M.S.S.’ye toplam 28 milyon 500 bin lira para verdiği tespit edildi. Çekmeköy’de düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.S.S. ve eşi Reyhan Ş. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Reyhan Ş.’nin, daha önce bir televizyon programında yayınlanan aşçılık yarışmasında birinci olduğu; ayrıca bir lokantası olduğu ve sosyal medya üzerinde dikkat çekici sayıda takipçisi bulunduğu belirlendi. Şüpheliler adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken, M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Reyhan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.