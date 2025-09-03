İstanbul’da Dolandırıcılık Vakası Açığa Çıktı

İSTANBUL’DA DOLANDIRICILIK VURGUNU

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne yapılan bir ihbar, büyük bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Kayıtlar, “Reyhan Şef” olarak bilinen Reyhan S.’nin bu olayın merkezinde yer aldığını gösteriyor. Reyhan S., İstanbul’da açtığı restoranda, göreceği müşteri ilişkileri ile çevresindeki insanların güvenini kazandı. Müşterileriyle yakın ilişkiler kurarak, kendine bir çevre oluşturdu.

GÜVEN KAZANARAK DOLANDIRICILIĞA KAYDIRDI

Reyhan S.’nin, çevresindekilere dini nikahlı eşinin avukat olduğunu belirtip, “orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasından, silah taşıma ruhsatı işlemlerine kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabiliyorum” dediği iddia ediliyor. Reyhan Şef’in eşinin adı M.S.S. olan dört kişi, toplamda 28 milyon 500 bin lira parayı, arazi kiralama taahhüdü ile Reyhan S. ve M.S.S.’ye verdi. Ancak vaat edilen hizmetlerin hiçbiri yerine getirilmedi ve mağdurlar, durumu emniyete bildirdi.

GÖZALTI VE ADLİ SÜREÇ

Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekipleri, gelen şikayetler üzerine harekete geçti ve Reyhan S. ile eşi M.S.S.’yi takibe aldı. Çekmeköy’de düzenlenen bir operasyonla ikili gözaltına alındı. Soruşturma sırasında, çiftin dolandırıcılıktan elde ettikleri paranın yaklaşık 12 milyon lirasını lüks bir otomobil almak için kullandığına dair iddialar gündeme geldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Reyhan S. ve eşi M.S.S., adliyeye sevk edildi. Reyhan S., çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.