İstanbul’da Dolandırıcılık Yapmış Çift Yakalandı

İSTANBUL’DA DOLANDIRICILIK OLAYI

İstanbul’da bazı kişileri “sözde orman vasfından çıkmış hazineye ait arazileri ihaleye girmeden satın alacaklarını vaat ederek” dolandırıp 28 milyon 500 bin lira değerinde vurgun yapan bir karı koca gözaltına alındı. Şüphelilerden Reyhan Ş.’nin bir televizyon kanalındaki yemek yarışmasında birinci olduğu ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunduğu anlaşıldı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden koca M.S.S. (41) tutuklanırken, eşi Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAGDURLARDAN POLİSE ŞİKAYET

İstanbul’da yaşayan 5 kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldıkları şikayetiyle emniyete başvurdu. Mağdurlar, polise verdikleri ifadede, “Reyhan Ş.’nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu” söylediklerini belirtti. İfadelerinde, “Bunun üzerine onunla tanıştık. Bize hazine arazilerini ihaleye girmeden ucuza alabileceğini söyledi. Ona inandık. Ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı anladık” ifadelerini kullandılar.

SORUŞTURMA VE OPERASYON

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, 5 kişinin şüpheli M.S.S.’ye toplam 28 milyon 500 bin lira para verdiği tespit edildi. Çekmeköy’de düzenlenen operasyonda şüpheli M.S.S. ve eşi Reyhan Ş. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerle ilgili, Reyhan Ş.’nin televizyonda yayınlanan aşçılık yarışmasında birinci olduğu, ayrıca kendi lokantasının bulunduğu ve sosyal medyada binlerce takipçisi olduğu belirlendi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi; Reyhan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.