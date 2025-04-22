İstanbul’da Dolar 38,25 Lira

İstanbul’da döviz fiyatları

İSTANBUL SERBEST PİYASADA DOLAR VE AVRO FİYATLANMASI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,2510 lira, avro ise 44,1440 lira seviyesinden güne merhaba diyor. Serbest piyasada dolar 38,2490 lira üzerinden alınırken, satış fiyatı 38,2510 lira olarak kaydediliyor. Avronun alış fiyatı 44,1420 lira, satış fiyatı ise 44,1440 lira şeklinde belirlendi.

ÖNCEKİ GÜNÜN FİYATLARI

Dün doların satış fiyatı 38,1920 lira, avronun satış fiyatı ise 44,0020 lira olarak gerçekleşmişti. Bugün ise fiyatların nasıl şekilleneceği merak konusu.