İstanbul’da Dolar 38,74 Lira

DÖVİZ KURLARI HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasası yeni haftaya yüksek döviz kurlarıyla giriş yapıyor. Doların alış fiyatı 38,7420 lira, satış fiyatı ise 38,7440 lira olarak belirleniyor. Avro ise 43,5200 liradan alınırken, satış fiyatı 43,5220 lira olarak kayıtlara geçiyor.

DÜN BELİRLENEN KURLARLA KARŞILAŞTIRMA

Cuma günü döviz kurlarındaki durum ise farklıydı. Doların o günkü satış fiyatı 38,7450 lira iken, avro 43,7070 liradan satılmıştı. Bugünkü fiyatların, geçen hafta ile kıyaslandığında nasıl bir değişim gösterdiği gözlemleniyor.