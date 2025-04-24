İstanbul’da Dolar 38 Lira

DÖVİZ KURLARINDA GÜN BAŞLANGICI

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları yeni güne dolar 38,0000 lira ve avro 43,5470 lira seviyesinden başlıyor. Dolar, serbest piyasada 37,9980 lira ile alınırken, satış fiyatı ise 38,0000 lira olarak belirleniyor.

AVRODAKİ DEĞİŞİMLER

Avro ise 43,5450 lira ile alınmakta ve satış fiyatı 43,5470 lira olarak kaydediliyor. Önceki gün yani salı günü dolar 38,2610 lira ve avro 43,8680 lira seviyesinden işlem görmüştü. Bu veriler, döviz piyasasında oluşan güncel durumu ortaya koyuyor.