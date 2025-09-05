İstanbul’da Domatesleri Fare Yedi

PAZARDAKİ ŞOK EDİCİ GÖRÜNTÜLER

Bir vatandaş, İstanbul Ataşehir’de yer alan bir pazarda satılmaya hazırlanan domateslerin bir fare tarafından yenildiği anları kaydetti. Görüntüler, izleyenleri rahatsız etti ve sosyal medyada geniş bir yankı buldu.

DOMATESLERİN YANINDAKİ CANLISI

İstanbul Ataşehir’de çekilen video, bir vatandaşın pazardaki domateslerin yanında bir fareyi fark etmesiyle ortaya çıktı. Canlının, satılmak üzere hazırlanan domatesleri yiyişi dikkat çekti. Görüntüleri paylaşan vatandaş, bu durumu “Örnek mahallesi pazarı, işte yediğimiz sağlıklı ürünler” diyerek eleştirdi.