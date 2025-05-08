İstanbul’da Dönüşmesi Gereken 600 Bin Bina

DEPREMDEN SONRA ÇALIŞMALAR HIZLANIYOR

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması için önemli bir adım atılıyor. Mega kentte Kentsel Dönüşüm Zirvesi düzenleniyor. Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ile 39 ilçenin belediye başkanları da katılım gösteriyor. Kurum, İstanbul’da dönüşmesi gereken toplam 600 bin bina bulunduğunu belirtiyor.

YATIRIM MİKTARI GÜNDEMDE

Kurum’un yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: “İstanbul’da hissedilen depremler, deprem dönüşüm seferberliğimizi bir kez daha gözler önüne sermiştir. 11 ilimizde yaptığımız çalışmaları örnek olması bakımından çok ama çok önemsiyorum. Toplamda 453 bin ev ve iş yerini yıl sonuna yetiştirmek için alın teri döküyoruz. Bölgedeki çalışmaları hızlıca tamamlayarak devletimizin deprem bölgesindeki gücünü İstanbul’un 39 ilçesine aktarmayı hedefliyoruz.” Bunun yanı sıra, İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 452 bin bina incelendi; 354 bina hasarsız, 61 bin bina az hasarlı durumunda tespit edildi. Türkiye’de deprem gerçeği ile yaşam devam ediyor. Yüzde 71 oranında riskli alanlarda hayat sürülüyor. İstanbul, bu riskli bölgelerin başında gelmekte.

DÖNÜŞÜM İÇİN ACİL GEREKEN

Kurum, 2000 yılındaki bina stoğuna bakıldığında İstanbul’un tamamının risk altında olduğunu, ancak günümüzde kentin yüzde 60’ının güvenli hale getirildiğini ifade ediyor. İstanbul’da acilen dönüşmesi gereken 600 bin bina bulunduğuna vurgu yaparak, “Şu ana kadar tam 450 milyar lira yatırım yaptık. İstanbul’un dönüşümünü çok daha kolay hale getirmek için Yarısı Bizden kampanyasını başlattık” diyerek sözlerini sürdürüyor.

DEPREMİ BEKLEMEMEK GEREKEN BİR DURUM

Kurum, deprem konusunun üst politik bir meseleden öte olduğunu ve İstanbul’da beklenen bir deprem için hazırlık yapmaları gerektiğini ifade ediyor. “Depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depremine özlenen İstanbul dönüşümüyle cevap vermek durumundayız. Hepimiz masanın bir yanından tutup İstanbul’u dönüştürmek zorundayız. Bütüncül bir planlama ile hayata geçireceğiz” açıklamasında bulunuyor. Dönüşüm hedefine parti ayrımı gözetmeden ulaşmalarının önemine değinen Bakan Kurum, “Tek vücut olalım, hep birlikte İstanbul’umuzu dönüştürelim. Günlük polemikleri bir kenara bırakalım” diyor.