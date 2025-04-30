İstanbul’da Dönüşüm Yardımları Artırıldı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA ARTIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul’da gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm uygulamalarında, inşaat destekleri için sağlanan yardım miktarlarında artış yapılması kararlaştırıldı.

Yapılan düzenlemeye göre, mevcut yardım tutarları artırılarak, 700 bin TL olan destek 875 bin TL’ye, 350 bin TL olan destek 437 bin 500 TL’ye ve 1 milyon 400 bin TL olan destek ise 1 milyon 750 bin TL’ye çıkarıldı. Bunun yanı sıra, mevcut 100 bin TL olarak belirlenen bir diğer yardım kalemi de 125 bin TL olarak güncellenmiş durumda.