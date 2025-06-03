İstanbul’da Dört Sürücüye Ceza Verildi

CEZA KESİLEN SÜRÜCÜLER

İstanbul’da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 4 sürücüye toplam 36 bin 756 lira ceza uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları çerçevesinde, 29 Mayıs’ta Kadıköy’de ters yönde seyrederek kuralları ihlal eden ve bu anların sosyal medyada paylaşıldığı 34 MZZ 542 plakalı aracın sürücüsü U.K, 34 EBG 95 plakalı aracın sürücüsü E.G. ve 34 HJY 278 plakalı aracın sürücüsü A.S.Ç. yakalandı.

UYĞULANAN CEZALAR

Bu sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “aracı ters istikamette sürmek”, “standart dışı plaka takmak”, “emniyet kemeri takmamak” ve “saygısızca araç kullanmak” maddelerinden toplam 33 bin 596 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, 27 Mayıs’ta Ataşehir D-100 Kuzey Bostancı mevkisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 34 HYN 984 plakalı aracın sürücüsü K.Z’ye de ilgili kanunun “tehlikeli şerit değiştirmek” ve “gereksiz ani yavaşlamak” maddeleri kapsamında 3 bin 160 lira idari para cezası kesildi. Bununla birlikte, sürücü hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” nedeniyle adli işlem başlatıldı.