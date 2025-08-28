İstanbul’da Dron ile Arama Yapıldı

ARAMA ÇALIŞMALARI HIZLANDI

İstanbul’da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri, dron kullanarak İstanbul Boğazı’nın tüm bölgelerinde arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

YETKİLİLER DURUMU ARAŞTIRDI

Geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen yarışı yaklaşık 3 bin sporcu tamamladı. Yarışın sona ermesinin ardından 29 yaşındaki Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı tespit edildi. Bu durumun fark edilmesiyle birlikte, olay hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan ekipler, denizden ve karadan tüm imkanlarını seferber etti.

Sahil güvenlik ve deniz polisi, botlarla arama faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Aynı zamanda, AFAD’ın destek ekibi boğaz boyunca dron ile havadan arama yaparak çalışmalara katkı sağladı. Arama faaliyetleri İstanbul Boğazı’nda sürekli olarak devam ediyor.