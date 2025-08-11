İstanbul’da Dron Uygulaması Yapıldı

DRON DESTEKLİ UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fatih’te gerçekleştirilen dron destekli uygulama, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, güven timleri ile önleyici, trafik, asayiş, narkotik ve diğer birimlerin katılımıyla Balat Mahallesi’nde “dar alan şok uygulaması” uyguladı. Suçluların yakalanması ve caydırıcılığı artırmak amacıyla yapılan uygulama çerçevesinde oluşturulan kontrol noktasında, şüpheli araçlar durduruldu. Ekipler, durdurulan araçlarda arama yaparak, şüphelendikleri kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını gerçekleştirdi.

GÜVENLİ İSTANBUL HEDEFİ

Dron destekli uygulamaya katılan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, denetim noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurudur” anlayışıyla bu uygulamayı gerçekleştirdiklerini belirtti. Fatih’in tarihi, turizmi, dini ve kültürel yönüyle İstanbul’un en önemli ilçelerinden biri olduğunu vurgulayan Yıldız, “Kadim şehir İstanbul’umuzun kalbi olan Fatih’te, huzurumuza kasteden şehir eşkıyalarına, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor” dedi. Yıldız, uygulamanın hedefinin net bir şekilde huzurlu ve güvenli bir İstanbul oluşturmak olduğunu ifade etti.

VATANDAŞLARLA SOHBET

Yıldız, açıklamasının ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve Balat Şehit Zafer Mat Polis Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Bu tür uygulamaların devam edeceği mesajını veren Yıldız, vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.