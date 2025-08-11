İstanbul’da Dronlu Uygulama Yapıldı

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ UYGULAMALARI DENETLEDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih’te polis ekipleri tarafından düzenlenen dron destekli “Dar Alan Şok Uygulaması”nı denetledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suçluların yakalanması ve caydırıcılığı artırmak için dron destekli bu uygulamayı gerçekleştirdi. Uygulama, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü önderliğinde Güven Timleri, Önleyici, Trafik, Asayiş, Narkotik ve ilgili birimlerin katılımıyla Fatih ilçesi Balat bölgesinde yapıldı. Selami Yıldız da uygulamayı yerinde inceledi ve mahalledeki vatandaşlar ile esnafı selamladı.

ŞÜPHELİ ARAÇLAR DURDURULDU

Uygulama sırasında şüpheli görülen araçlar durdurulurken, kişiler üzerinde arama yapılması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulama noktasında yaptığı açıklamada, “İstanbul’un huzuru, Türkiye’nin huzurudur” anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti ve “Bugün de Fatih ilçemizde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Asayiş Şube Müdürlüğümüz, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizle 40 uygulama noktasında huzur nöbetindeyiz” dedi.

HUZURUN TEMEL AMACI BELİRTİLDİ

Yıldız, Fatih ilçesinin tarihi, turizmi ve kültürel yönleriyle İstanbul’un önemli yerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Adeta kadim şehir İstanbul’umuzun kalbi olan Fatih’te ve İstanbul’umuzda huzurumuza kasteden şehir eşkiyalarına, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor” ifadesini kullandı. Hedeflerinin huzurlu ve güvenli bir İstanbul olduğunu dile getiren Yıldız, bu çalışmalarında fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarına, İstanbul halkına ve basın mensuplarına teşekkür etti.