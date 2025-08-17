Haberler

İstanbul’da Düğün Çıkışında Kavga

KAVGA NEDENİ BELİRSİZ

İstanbul Arnavutköy’de, bir düğünün ardından iki grup arasında henüz tam olarak belirlenemeyen bir sebeple kavga çıkıyor. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, tarafların yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı dikkat çekiyor. Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunun çıkışında gerçekleşiyor.

KAVGA ANLARI KAMERADA

İddialara göre, düğün sırasında başlayan bir tartışma, düğün çıkışıyla birlikte kavgaya dönüşüyor. Kişilerin birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdığı anlar cep telefonu kameralarına yansıyor. Görüntülerde, tarafların acımasızca birbirlerine saldırdığı ve çevredeki vatandaşların durumu ayırmaya çalıştığı gözlemleniyor.

Serap Aksüt, Kadınların Başarabileceğini Gösteriyor

Malatya'da lastik tamircisi olarak 24 yılını geride bırakan Serap Aksüt, kadınların başarılı olabileceğine dair güçlü bir örnek teşkil ediyor. Azmiyle zorlukları aşıyor.
Adana’da Dolandırıcılık İçin 8 Tutuklama

Adana'da sosyal medyada dolandırıcılık yapan 8 kişi tutuklandı. Çetenin lideri, 25 farklı suçtan aranıyordu. Bir mağdurun başvurusu sonucu operasyon gerçekleştirildi.

