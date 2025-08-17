İstanbul’da Düğün Çıkışında Kavga

KAVGA NEDENİ BELİRSİZ

İstanbul Arnavutköy’de, bir düğünün ardından iki grup arasında henüz tam olarak belirlenemeyen bir sebeple kavga çıkıyor. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, tarafların yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı dikkat çekiyor. Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunun çıkışında gerçekleşiyor.

KAVGA ANLARI KAMERADA

İddialara göre, düğün sırasında başlayan bir tartışma, düğün çıkışıyla birlikte kavgaya dönüşüyor. Kişilerin birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdığı anlar cep telefonu kameralarına yansıyor. Görüntülerde, tarafların acımasızca birbirlerine saldırdığı ve çevredeki vatandaşların durumu ayırmaya çalıştığı gözlemleniyor.