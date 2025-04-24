İstanbul’da Dün Deprem Oldu

DEPREM SONRASI GÜVENLİKTEN ENDİŞE

İstanbul’da dün öğle saatlerinde gerçekleşen deprem, birçok insanın evlerine girmekte tereddüt etmesine neden oldu. Saat 12.49’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, bazı vatandaşlar artçı sarsıntılara karşı bütün geceyi park ve bahçelerde geçirmeyi tercih etti.

ÇADIR KURULAN ALANLARDA GECE GEÇİRME

Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde bir araya gelen vatandaşlar, burada çadır kurarak geceyi bu alanda geçirdi. Çadırlar havadan görüntülendi ve bu durum, güvenli alan arayışını gösteriyor.